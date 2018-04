Actualidade

O Sporting de Braga recebeu e venceu hoje o Marítimo por 2-0, no jogo que abriu a 31.ª jornada da I Liga de futebol, voltando a colocar pressão sobre o Sporting na luta pelo terceiro lugar.

Depois de uma igualdade sem golos na primeira metade, Vukcevic, aos 52 minutos, e Paulinho, aos 87, materializaram o triunfo 'arsenalista'.

Com esta vitória, o Sporting de Braga sobe ao terceiro lugar com 71 pontos, os mesmos do Sporting, que desce a quarto, mas que recebe o Boavista no domingo, enquanto o Marítimo conserva o sexto posto com 44 pontos.