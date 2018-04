Actualidade

A Coreia do Norte anunciou hoje que suspendeu os testes nucleares e o lançamento de mísseis de longo alcance e que tem planos para encerrar as suas instalações de testes nucleares, adiantou a Associated Press (AP).

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir de hoje (já sábado, 21 de abril, na Coreia do Norte).

O país disse estar a mudar o foco da sua política nacional e concentrado em melhorar a sua economia.