Actualidade

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) vai colaborar, em 2019, numa iniciativa europeia para "mitigar os problemas" com eventuais perturbações nas eleições ao Parlamento Europeu como as que afetaram os EUA ou o referendo no Reino Unido.

Em entrevista à agência Lusa, o coordenador do CNCS, Pedro Veiga, admitiu que Portugal "não está imune" a este tipo de problemas de contrainformação nas redes sociais, como as que podem ter afetado as eleições presidenciais que deram a vitória de Donald Trump, em 2016, ou o referendo da saída do Reino Unido da União Europeia, o "Brexit".

Pedro Veiga explicou que, "por causa do histórico de perturbação de atos eleitorais a nível mundial, pretende-se que isso não aconteça na Europa", estando a Comissão Europeia "a dinamizar um conjunto de atividades" para "mitigar os problemas que possam existir".