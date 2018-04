Actualidade

A adesão à União Europeia (UE) permanece um objetivo estratégico da Sérvia, mas está a ser perturbada pela ligação estabelecida entre o acesso com o progresso do diálogo com o Kosovo, disse em entrevista à Lusa Ivica Dacic, o chefe da diplomacia de Belgrado.

"O problema para nós é que Belgrado está a pagar um elevado preço pelo que Pristina não está a fazer do seu lado, mas que concordaram em concretizar", argumentou Ivica Dacic, que na sexta-feira efetuou uma vista oficial a Lisboa para um encontro com o seu homólogo Augusto Santos Silva e empresários e investidores portugueses na Sérvia.

Belgrado iniciou as negociações oficiais de adesão em janeiro de 2014. A assinatura em 2013 do acordo de Bruxelas sobre a normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo - a província autónoma do sul do país com capital em Pristina, maioria de população albanesa e que declarou unilateralmente a independência em 2008 --, concretizado sob os auspícios da União, foi decisivo para o início do processo.