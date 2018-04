Actualidade

O ministro das Finanças considerou hoje, prestes a completar 100 dias na liderança do Eurogrupo, que os desafios que tem pela frente são "grandes na substância e na forma", mas mostrou-se encorajado pela receção positiva às suas propostas.

"Os desafios são grandes na substância e na forma como tem de se coordenar visões muito diversas, mas o objetivo é contar com todos e com todas as opiniões", disse Mário Centeno em entrevista à Lusa para assinalar os 100 dias à frente do fórum de ministros das Finanças dos países da zona euro, considerando que "a concretização da união bancárias nas suas diferentes vertentes, e o início da discussão sobre a capacidade orçamental serão, nas dimensões política e intelectual, um desafio muito interessante".

Para Centeno, o tom destes primeiros cem dias é claramente positivo: "Faço um balanço muito positivo. Temos conseguido apresentar um conjunto de propostas e de dinâmica no funcionamento do Eurogrupo, que se irá perceber que é distinto", por exemplo no convite a académicos para fazerem apresentações aos ministros.