Maio de 68

José Batista de Matos ajudou a construir 23 estações de metro em Paris e chefiou centenas de homens, mas em maio de 68 associou-se aos protestos e tornou-se num dos instigadores da greve numa estação da capital francesa.

O português da aldeia de Alcanadas, na Batalha, chegou ao 'bidonville' de Champigny em abril de 1963 para "fugir à ditadura", deixando para trás as "idas de bicicleta à Marinha Grande para ir buscar o Avante" e as escutas clandestinas, em casa, da rádio Voz da Liberdade e da Rádio Moscovo.

Com 84 anos, José Batista de Matos conta entusiasmado "a visão apocalíptica" que teve quando, no início de maio de 68, durante a pausa de trabalho das obras do metro de Charles de Gaulle-Étoile, viu "o largo ao lado do Arco do Triunfo cheio de jovens sentados", foi falar com eles e sentiu "o germinar da vontade" de participar no movimento.