Maio de 68

Vasco Martins dava aulas de francês para emigrantes na Renault quando a fábrica entrou em greve, em maio de 68, e participou na criação de um comité no 14.º bairro de Paris que coordenava ações para apoiar "o movimento".

O português chegou a França, em 1961, escondido num camião de ostras, "com uma mochila às costas, uma manta e alguma fruta", e sete anos depois viveu um movimento de "expressão livre" que associa ao espírito da letra "É preciso avisar a malta", de Zeca Afonso.

O seu "maio de 68" começou em finais de 1967, quando entrou num comité contra a guerra no Vietname, e em março de 1968, quando assistiu às primeiras manifestações de estudantes e cargas policiais, no Quartier Latin, na altura em que trabalhava na livraria Eyrolles, no boulevard Saint-Germain.