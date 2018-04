Actualidade

Três pessoas foram detidas nos últimos dias em flagrante delito e nove outras identificadas pelo crime de incêndio florestal devido ao descontrolo de queimadas nos distritos de Viseu, Castelo Branco e Porto, anunciou hoje a GNR.

As detenções e as identificações ocorreram entre quarta e sexta-feira, sendo os suspeitos 11 homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 86 anos.

De acordo com a GNR, os suspeitos não conseguiram controlar as chamas durante a realização de queimas de sobrantes, "tendo resultado numa área ardida total de cerca de 57.000 metros quadrados de pinheiro bravo, carvalhos e mato", explicou a GNR, numa nota.