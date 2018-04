Actualidade

A PSP de Lisboa deteve na sexta-feira 41 pessoas, a maior parte por tráfico de droga, tendo apreendido haxixe, cocaína e heroína suficientes para dezenas de milhares de doses individuais, anunciou aquela força de segurança.

Num comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revelou que, entre as 00:00 e as 23:59 de sexta-feira, no âmbito da sua atividade operacional, realizou 41 detenções, 16 delas por tráfico de droga.

A PSP anunciou também que, durante este período, apreendeu droga suficiente para 52.225 doses individuais de haxixe, 11.324 doses individuais de cocaína e 1.005 doses individuais de heroína.