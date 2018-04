Actualidade

O Governo português classificou hoje como "uma muito boa notícia para o mundo" a decisão da Coreia do Norte de suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis intercontinentais.

Em declarações à RTP à margem de um encontro da Rede das Escolas Associadas da UNESCO, no Porto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, recordou que "tem havido progressos significativos" na questão coreana.

"O trabalho realizado pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos tem produzido resultados e é muito importante, porque na Coreia do Norte reside uma das principais ameaças, não só à estabilidade regional na Ásia do Leste, como à segurança em todo o mundo", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.