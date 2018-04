Actualidade

O treinador do Boavista afirmou hoje que "ninguém espera que o Boavista ganha o jogo" com Sporting, no domingo, para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, avisando, porém, que "não há vencedores antecipados".

Jorge Simão referiu que "a questão do favoritismo nem se coloca, porque qualquer pessoa percebe" quem é o favorito para esta partida, que terá lugar no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

"Reconhecendo o favoritismo claro de uma equipa sobre a outra, também importa dizer que não há vencedores antecipados e ninguém ganha jogos antes de jogar, sendo certo que ninguém espera que o Boavista ganhe o jogo", acrescentou.