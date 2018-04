Actualidade

O Sporting derrotou hoje em casa o Benfica, por 3-0, no segundo jogo da final do campeonato nacional de voleibol, e anulou a vantagem dos campeões nacionais, que tinham vencido o primeiro encontro.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting, primeiro classificado da fase regular, ganhou com os parciais de 25-19, 25-20 e 25-21, desforrando-se da derrota sofrida há uma semana na Luz, também por 3-0 (25-21, 25-23 e 25-18).

O terceiro encontro da final, disputada à melhor de cinco, realiza-se no domingo, de novo no recinto dos 'leões', enquanto o quarto jogo está marcado para 28 de abril, na Luz. Uma eventual quinta partida terá lugar a 01 de maio, no Pavilhão João Rocha.