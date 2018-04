Actualidade

Os trabalhadores do grupo Águas de Portugal (AdP) marcaram greve nacional para a próxima terça-feira, 24 de abril, pelo aumento de salários, entre outras reivindicações, anunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).

De acordo com um comunicado divulgado pelo sindicato, os trabalhadores do grupo Águas de Portugal no setor captação, tratamento, distribuição e tratamento da água estão "fortemente mobilizados para realizar a maior paralisação nos últimos vinte anos com a greve de âmbito nacional", e espera uma adesão forte.

A decisão foi tomada após "dezenas de plenários, ações de distribuição de propaganda e contactos com a população", segundo o comunicado.