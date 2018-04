Actualidade

Um golo de Salvio nos descontos deu hoje ao Benfica uma vitória no terreno do Estoril Praia, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, colocando os 'encarnados' provisoriamente na liderança.

Uma semana após os tetracampeões terem perdido em casa com o FC Porto, cedendo a liderança aos 'dragões', o argentino marcou o golo da vitória aos 90+2 minutos, depois de Rafa ter inaugurado ao marcador a favor do Benfica, ao 10, e Halliche ter empatado, aos 63.

O Benfica ascendeu ao comando do campeonato, com 77 pontos, mais um do que o FC Porto, que só joga na segunda-feira, em casa, com o Vitória de Setúbal. O Estoril Praia voltou a cair para o último lugar, mantendo-se com 26 pontos, menos um do que o Feirense.