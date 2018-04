Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, disse hoje não aceitar o que diz ser uma "grotesca tentativa de linchamento político e ético" de Carlos César, questionando "onde estão" Berta Cabral e António Ventura (PSD).

Numa publicação na rede social Facebook, o chefe do executivo açoriano - atualmente em visita oficial ao Brasil - abordou hoje a polémica levantada por uma notícia do semanário Expresso, segundo a qual os deputados dos círculos eleitorais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira beneficiam da duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas.

Reconhecendo não ter o "hábito" de usar o Facebook para pronúncias como a de hoje, Vasco Cordeiro diz não poder aceitar o "linchamento seletivo" a Carlos César.