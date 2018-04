Actualidade

A mulher considerada a mais velha do mundo, a japonesa Nabi Tajima, morreu no sábado à noite no sul do Japão, com 117 anos de idade, noticiou hoje a Associated Press (AP).

Um funcionário da cidade de Kikai avançou que Nabi Tajima morreu no hospital, pouco antes das 20:00, onde estava internada desde janeiro.

Tajima nasceu em 04 de agosto de 1900 e terá mais de 160 descendentes, sendo natural de Kikai, na província de Kagoshima, em Kyushu, a zona mais a sul das quatro ilhas principais do Japão.