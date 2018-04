Actualidade

Mais de duas de dezenas de pessoas, entre as quais um jornalista, morreram durante os protestos na Nicarágua contra a reforma da segurança social do Governo de Daniel Ortega, noticiou hoje a Associated Press (AP).

Num vídeo noturno, relata a AP, é possível ver o jornalista Angel Gahona, vestido de 'jeans' e camisa azul, com um telemóvel na mão a fazer uma reportagem em direto via Facebook sobre os protestos que assolam a Nicarágua.

Segundos depois, ouve-se um tiro e Gahona cai morto no chão.