Maio de 68

Os tumultos laborais e estudantis em França no mês de maio de 1968 foram resultado de uma governação "tecnocrata" e da ausência de "ações políticas" considerava o então embaixador de Portugal em França nas comunicações com Lisboa.

"Com efeito este regime tendo-se sempre preocupado apenas com a 'administração' e não como a ação política, dominado por tecnocratas despidos de sensibilidade política e de contacto com as realidades humanas e sociais, vê-se agora perplexo e impotente perante a hostilidade da generalidade da população e o estado insurrecional em que se encontra Paris, bem como as graves desordens em Lyon, Estrasburgo e Nantes", referia a embaixada de Portugal em França.

"A vulnerabilidade e a fraqueza do regime surpreenderam não só os partidários do governo como os seus próprios adversários e isto explica que o Partido Comunista e seus aliados não tenham ainda tentado tomar o poder", acrescenta a análise da embaixada portuguesa no dia 26 de maio de 1968.