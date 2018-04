Maio de 68

O caráter geral das comunicações entre a embaixada de Portugal em França e o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, em 1968, é a preocupação sobre a manutenção do governo de Pompidou e o protagonismo dos movimentos de esquerda.

"O governo encontra-se agora forçado - como última solução - ao recurso de forças militares e policiais, sem que, de modo geral, se saiba de maneira segura qual será a reação destas forças neste período de anarquia que lembra a época de Kerensky na Rússia de 1917", considera a embaixada de Portugal em França no dia 17 de maio de 1968.

O mesmo aerograma "confidencial" disponível no Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros indica que, em meados do mês de maio, o presidente francês Charles De Gaulle (1890-1970) "continua" na Roménia em viagem oficial.