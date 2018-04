Actualidade

A ONU terá necessariamente de assumir reformas, em face do regresso das "relações de força" entre Estados, dos revivalismos de uma época de muros e de um "leão burocrático" ainda por domar, sustentam vários analistas ouvidos pela Lusa.

A análise é de três figuras que assumiram várias funções ao longo das últimas décadas na Organização das Nações Unidas (ONU): o economista e sociólogo Carlos Lopes, o diplomata António Monteiro e o consultor Vítor Ângelo. Em declarações à Lusa, feitas antes dos recentes desenvolvimentos na Síria, os três traçaram as linhas do atual mapa geopolítico e identificaram os reptos que enfrenta a organização liderada desde janeiro de 2017 pelo ex-primeiro-ministro português António Guterres.

Com um percurso de mais de 30 anos na ONU, Vítor Ângelo identifica no atual cenário um regresso "às relações de força" e "às velhas políticas do passado", algo que se começou a materializar depois da crise na Líbia em 2011.