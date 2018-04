Actualidade

Pelo menos 31 pessoas morreram e 54 ficaram feridas no atentado suicida de hoje contra um centro de recenseamento eleitoral em Cabul, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Wahidullah Majroh, atualizando o balanço anterior.

Daud Amin, da Polícia de Cabul, disse que o atentado suicida, de um kamikaze que se fez explodir, atingiu civis que esperavam para receber o seu cartão de eleitor.

Todas as ruas de acesso ao local foram cortadas pela Polícia e somente as ambulâncias podem circular.