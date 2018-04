Buscas por pescador desaparecido no rio Minho reforçadas a partir das 14

A operação de busca e resgate de um pescador desaparecido no rio Minho, em Alvaredo, Melgaço, distrito de Viana do Castelo, vai ser reforçada esta tarde com um grupo de mergulho forense, disse fonte da Polícia Marítima (PM).

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do porto de Caminha, Pedro Costa, afirmou que a partir das 14:00 e até às 17:00 estará no rio uma equipa de mergulho forense, proveniente de Lisboa.

Desde cerca das 08:00 que a PM tem "equipas por terra e na água" a procurar o pescador, cujo alerta do desaparecimento foi dado no sábado à noite.