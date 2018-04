Actualidade

O tenista espanhol Rafael Nadal, número um mundial, venceu hoje pela 11.º vez o torneio de Monte Carlo, ao derrotar na final o japonês Kei Nishikori, e atingiu um recorde de 31 títulos de categoria Masters 1000.

Após uma aparição na Taça Davis, em abril, Nadal fez no principado o seu regresso ao circuito ATP, três meses depois do abandono nos quartos de final do Open da Austrália, por lesão, e conquistou o 76.º título da sua carreira, batendo Nishikori por 6-3 e 6-2, em hora e meia.

Com o 31.º triunfo em torneios Masters 1000 - categoria imediatamente abaixo do Grand Slam - o maiorquino passou a ter mais um do que o sérvio Novak Djokovic, e vai conservar a liderança do 'ranking' mundial que será publicado na segunda-feira.