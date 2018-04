Actualidade

O Sporting derrotou hoje em casa o Benfica, por 3-2, no terceiro jogo da final do campeonato nacional de voleibol, e ficou a uma vitória da conquista do título.

Batido na Luz pelos campeões nacionais no primeiro jogo da final, disputada à melhor de cinco, o Sporting venceu o segundo no sábado (3-0), no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e repetiu o triunfo hoje, desta vez em cinco 'sets', com os parciais de 25-20, 24-26, 25-19, 18-25 e 15-13.

O quarto encontro da final, realiza-se em 28 de abril, no Pavilhão da Luz, onde os 'leões' podem conquistar o seu sexto título de campeão, o primeiro desde 1993/94. Se o Benfica vencer, haverá um quinto jogo, em 01 de maio, de novo recinto do Sporting.