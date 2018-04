Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje, em Lisboa, que "houve uma paragem do investimento na saúde", com as sucessivas crises no país, "envelhecendo as estruturas do Serviço Nacional de Saúde", cuja solução se foi "empurrando".

O Chefe de Estado falava no Parque Mayer, durante uma sessão de perguntas de cinco jovens de 25 anos, realizada no âmbito da festa dos 25 anos da revista Visão, na qual falou de vários assuntos relativos ao país, desde o desemprego jovem, a "missão" de Presidente da República, e o momento atual de crescimento económico, mas ainda de "ressaca da crise".

"Ao longo das várias crises, houve um sacrifício nos sistemas sociais e na saúde, e as estruturas do Serviço Nacional de Saúde envelheceram, mas a procura aumentou", diagnosticou o presidente, assinalando o envelhecimento da população e o paralelo aumento das doenças crónicas.