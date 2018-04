Actualidade

Cientistas descobriram que a axolote, uma espécie de salamandra originária do México em perigo de extinção, partilha muitas semelhanças genéticas com os humanos, mas, ao contrário das pessoas, tem uma maior capacidade para reparar lesões no corpo.

Para os investigadores da universidade norte-americana do Minnesota que conduziram o estudo, hoje divulgado, a descoberta pode perspetivar novos alvos terapêuticos para tratar lesões na medula espinal ou doenças neurodegenerativas.

Ao contrário das pessoas, que "têm uma capacidade muito limitada" para regenerar tecidos, algumas espécies de animais como a salamandra mexicana, ou axolote, possuem "a notável capacidade para regenerar os membros, o tecido cardíaco e, até mesmo, a medula espinal após lesão", segundo a coordenadora do estudo, Karen Echeverri.