Actualidade

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, renunciou hoje à controversa reforma na segurança social que esteve na origem de uma vaga de manifestações nos últimos cinco dias e que provocaram pelo menos 24 mortos.

De acordo com a Agência France Presse (AFP), numa reunião com líderes empresariais, o Chefe de Estado anunciou que o Instituto Nicaraguense de Segurança Social (INSS) não colocará em prática a reforma, que deveria aumentar as contribuições sociais dos trabalhadores e dos empregadores para tentar equilibrar o sistema de pensões.

Dezenas de pessoas ficaram feridas ou foram detidas durante a onda de violência que se alastrou a várias cidades daquele país da América Central.