Actualidade

As autoridades sul-coreanas suspenderam hoje as emissões de propaganda anti-Coreia do Norte junto à fronteira, quatro dias antes da reunião histórica entre os líderes dos dois países.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul indicou que foram desativadas as transmissões por altifalantes para criar um ambiente mais pacífico e reduzir as tensões militares.

Não há informações sobre o cancelamento das emissões norte-coreanas.