Actualidade

O candidato de direita Mario Abdo Benitez venceu as presidenciais de domingo no Paraguai, quando estão contadas 96% das mesas eleitorais, anunciou o presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE), Jaime Bestard.

Os resultados oficiosos, quando falta contar menos de mil mesas eleitorais, "tornam irreversível" o triunfo de Abdo Benitez, disse Bestard, em conferência de imprensa no domingo à noite.

O anúncio do presidente do TSJE aconteceu quando Abdo Benitez tinha 46,49% dos votos contra 42,72% do rival Efrain Alegre, que liderava uma coligação de centro-esquerda.