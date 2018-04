Actualidade

Ao fim de duas horas ancorado ao largo, o comandante Alfredo Pinto Moreira dá ordem para desembarcar ainda antes das 08:00. A subida da maré permite, finalmente, chegar com o bote a um dos locais mais inacessíveis em Angola.

Estes fiscais são praticamente os únicos a pisar regularmente as ruas da abandonada vila angolana na Baía dos Tigres, hoje coberta de areia, quase meio século depois da saída dos colonos portugueses da povoação, onde a rua principal ainda guarda a memória de quando era também pista para pequenas aeronaves.

A bordo do navio "Bula Matadi", de 47 metros de comprimento, do Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura de Angola, a viagem até aquela que hoje é uma ilha, acessível apenas na maré baixa e com desembarque apenas em alguns locais, habitada até ao final do período colonial português, levou toda a noite, para navegar 100 quilómetros, desde o porto do Tômbwa, também na província do Namibe.