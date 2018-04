Actualidade

A cooperação e a gestão adequada das diferenças vão estar em foco na reunião informal, na sexta-feira e no sábado, entre o Presidente chinês e o primeiro-ministro indiano, foi hoje anunciado.

A reunião entre Xi Jinping e Narendra Modi vai ser uma "oportunidade para aumentar a confiança mútua, aprofundar a cooperação pragmática, gerir adequadamente as diferenças, alcançar o desenvolvimento comum e contribuir para a promoção da paz e do desenvolvimento global e regional", afirmou o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, no final de um encontro, no domingo, com o homólogo indiano, Sushma Sawraji.

"As relações entre a China e a Índia mantiveram um desenvolvimento positivo", indicou Wang no final da reunião, de acordo com agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.