Actualidade

Empresas estrangeiras acusaram o gigante do comercio eletrónico chinês de punir quem recuse fazer acordos de exclusividade com o Alibaba, uma acusação que a multinacional considerou "absolutamente falsa".

Diretores executivos de cinco grandes marcas de consumo, que pediram o anonimato, disseram à agência noticiosa Associated Press (AP) que, depois de rejeitarem a proposta de exclusividade do Alibada, as vendas nas lojas 'online' Tmall [plataforma 'online' de vendas a retalho na China e que opera através do Alibada] caíram de forma notória.

Esta situação resulta, segundo a AP, do rápido crescimento de outra plataforma de venda 'online', a JD.com.