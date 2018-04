Actualidade

Um jornal iraniano anunciou hoje que o Banco Central do Irão proibiu oficialmente o uso de moedas virtuais em transações financeiras para prevenir crimes como lavagem de dinheiro e terrorismo.

Esta medida está a ser encarada pelos observadores como uma forma do Banco Central do país conseguir controlar o mercado de câmbio, depois de, no início do mês, a moeda iraniana (rial) ter atingido o valor mais baixo de sempre.

Segundo o diário Donya-e Eqtesad, a proibição aplica-se a "todos os centros monetários e financeiros do país", incluindo bancos, institutos financeiros e agências de câmbio.