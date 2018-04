Buscas por pescador desaparecido no rio Minho retomadas às 07

As operações de busca pelo pescador desaparecido no rio Minho, em Alvaredo, Melgaço, distrito de Viana do Castelo, foram retomadas às 07:30 de hoje, disse à Lusa uma fonte da Polícia Marítima de Caminha.

A mesma fonte adiantou que as buscas estão a ser levadas a cabo por elementos forenses e mergulhadores da Polícia Marítima e pelos Bombeiros Voluntários de Melgaço.

"Nas buscas por terra estão também elementos da Polícia Marítima", indicou ainda a mesma fonte.