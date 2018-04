Actualidade

A Câmara de Vila Velha de Ródão está a instalar uma rede de sensores para monitorização da qualidade da água no rio Tejo, projeto que ficará concluído até ao final de maio, foi hoje anunciado.

"O livre acesso aos resultados é o aspeto mais relevante deste projeto. Este trabalho é um contributo muito positivo para a monitorização da qualidade da água do rio Tejo, fruto das preocupações com as questões ambientais que o município detém e que têm sido profusamente debatidas", refere em comunicado o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

O projeto consiste na instalação de uma rede de sensores para a monitorização remota e contínua da qualidade da água do rio Tejo, localizadas na zona da barragem de Cedilho, perto do cais de Vila Velha de Ródão e junto à barragem do Fratel.