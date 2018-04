Incêndios

Um homem de 49 anos assumiu hoje, no Tribunal da Feira, ter ateado um incêndio florestal, em Fajões, Oliveira de Azeméis, no dia 15 outubro 2017, que foi considerado "o pior dia do ano" em matéria de fogos.

Perante o coletivo de juízes, o homem confessou o crime, mas não apresentou qualquer justificação para a sua conduta, limitando-se a dizer que antes tinha estado a beber "dois litros de vinho, mais ou menos".

"Passou alguma coisa pela cabeça. Bebi uns copos a mais e olhe", disse o arguido, encolhendo os ombros.