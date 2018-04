Actualidade

A ministra da Justiça acredita que é possível acabar com o clima de crispação no setor prisional, depois de hoje ter sido confrontada com uma vigília de guardas prisionais à porta do estabelecimento da Carregueira contra os novos horários.

Após a cerimónia de encerramento da formação de 386 novos guardas prisionais, que coincidiu com uma vigília de protesto no mesmo local do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Francisca Van Dunem disse que "não há nenhum impasse" nas negociações sobre os novos horários, que entrarão em vigor no dia 21 de maio em todos os estabelecimentos prisionais e acredita numa evolução positiva.

"Não há impasse nenhum. Tivemos uma conversa muito recente e vamos evoluir seguramente. Estou convencida que os sindicatos e, seguramente o Ministério da Justiça, têm o máximo empenho em terminar com a crispação no interior do sistema prisional. Temos feito propostas que permitem avançar para soluções adequadas", afirmou a ministra.