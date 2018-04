Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou hoje 22 altos responsáveis, sobretudo oficiais superiores, em funções entre o Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas (FAA) e a Casa de Segurança, segundo informação disponibilizada à agência Lusa.

Segundo a mesma informação, da Casa Civil do Presidente da República, as exonerações, bem como as 20 nomeações feitas hoje, foram decretadas "depois de ouvido o Conselho de Segurança Nacional".

A mais sonante exoneração é do general-de-exército (o mais alto posto da hierarquia militar angolana) Geraldo Sachipengo Nunda do cargo de Chefe do Estado-Maior General das FAA.