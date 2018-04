Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo vai adotar um plano de ação para acabar com as carências de habitação em Portugal em seis anos, quando se celebrarem os 50 anos do 25 Abril, em 2024.

António Costa falava no final da sessão de apresentação do novo pacote legislativo do Governo, intitulado "Nova Geração de Políticas de Habitação", após discursos proferidos pela secretária de Estado, Ana Pinho, e pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

De acordo com as estimativas oficiais, no país há cerca de 26 mil famílias em situação de carência habitacional e em que o mercado não tem condições para responder.