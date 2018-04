Actualidade

Os sindicatos da PSP estão a preparar várias ações de luta, entre concentrações e distribuição de folhetos, para as duas primeiras semanas de maio, em protesto contra o congelamento das carreiras e falta de efetivo, foi hoje anunciado.

Depois de a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), integrada nos protestos dos polícias e militares, ter anunciado uma vigília, a 02 de maio, junto ao Palácio de Belém, hoje foi a vez do Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP) e do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) avançarem com as medidas de contestação.

O SPP organiza a 04 de maio uma concentração junto à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Sinapol realiza, entre 08 e 12 de maio, uma distribuição de folhetos em aeroportos e portos marítimos de Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Funchal, nomeadamente junto de turistas.