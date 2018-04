Actualidade

A PSP de Setúbal anunciou hoje a detenção de uma mulher, de 60 anos, que foi intercetada no interior de um estabelecimento prisional com 125 doses de haxixe e duas doses de cocaína que pretendia entregar a um recluso.

"A mulher foi intercetada no interior de um estabelecimento prisional, na hora da visita, na posse de produto estupefaciente denominado haxixe, com uma quantidade total correspondente a 125 doses, bem como na posse de produto estupefaciente denominado cocaína, equivalente a 2 doses", refere a PSP em comunicado.

Segundo o comunicado do comando distrital da PSP de Setúbal, a mulher pretendia entregar a droga a um recluso no estabelecimento prisional no Montijo, num caso que ocorreu no fim de semana.