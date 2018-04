Actualidade

Uma carrinha atropelou hoje uma dezena de peões no centro de Toronto, e pelo menos "entre oito e dez" pessoas ficaram feridas, indicou a polícia da capital económica do Canadá.

A polícia indicou na rede social Twitter que "a colisão" ocorreu às 13:27 locais (18:27 de Lisboa), mas não precisou se se tratou de um ato deliberado ou de um acidente.

A "furgoneta branca" derrubou pessoas que passavam na rua Yong, na esquina com a avenida Finch, no lado norte do centro da cidade de Toronto, segundo a polícia.