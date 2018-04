Actualidade

O BCP anunciou que vai convocar a assembleia-geral anual do banco para 30 de maio, duas semanas depois do que estava previsto, segundo foi comunicado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Conselho de Administração do Banco Comercial Português hoje reunido, deliberou solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação da Assembleia Geral Anual do Banco para o próximo dia 30 de maio, pelas 14:30, no Edifício 8 do TagusPark, Porto Salvo", lê-se no documento.

O BCP tinha marcada para 15 de maio a assembleia-geral de eleição dos novos órgãos sociais, incluindo o novo Conselho de Administração. O mandato da atual administração terminou no final de 2017.