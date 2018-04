Actualidade

O diretor da Agência Central de Informações (CIA, na sigla em Inglês) livrou-se na segunda-feira à justa de ser o primeiro nomeado para secretário de Estado norte-americano reprovado pela comissão de Negócios Estrangeiros do Senado.

A inversão de posição por parte do republicano Rand Paul no último momento permitiu a continuação do processo de confirmação de Mike Pompeo para o lugar que era ocupado por Rex Tillerson.

Esta comissão, que tem 21 membros, decidiu dar a sua recomendação positiva a Pompeo para o cargo por 12 votos a favor e nove - todos democratas - contra.