Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, avançou na segunda-feira à noite que vai reunir "prontamente" com os sete presidentes das juntas de freguesias para "aperfeiçoar o modelo de descentralização".

Além disso, o autarca anunciou que o representante pelo 'Movimento Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido na Comissão de Delegação de Competências', grupo de trabalho criado no início do ano para analisar os contratos interadministrativos com as juntas de freguesias, vai deixar o grupo.

No final da sua intervenção sobre a prestação de contas de 2017, na Assembleia Municipal do Porto, Rui Moreira afirmou que esta comissão foi criada a pedido do PS e que, já depois de constituída, os presidentes de junta lhe pediram "uma única" reunião coletiva à qual não acedeu porque se "sentiu inibido" por já existir uma comissão de trabalho.