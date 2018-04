Actualidade

O líder norte-coreano encontrou-se com o embaixador da China em Pyongyang para prestar homenagem às 32 vítimas do acidente de autocarro, no domingo, na Coreia do Norte, foi hoje noticiado.

De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, Kim Jong-un fez uma visita, na segunda-feira, à embaixada chinesa em Pyongyang onde prestou homenagem às vítimas do acidente. Posteriormente, o líder da Coreia do Norte deslocou-se ao hospital onde se encontram os turistas chineses feridos.

Esta é a primeira vez que Kim se desloca à embaixada chinesa em Pyongyang, desde que chegou ao poder no final de 2011.