Actualidade

Os sindicatos do norte de África e países árabes têm intensificado a defesa dos trabalhadores para compensar os efeitos das crises e conflitos regionais e consideram que o futuro do movimento sindical passa pelo reforço da unidade nacional e internacional.

"É altura de amplificar o nosso trabalho, para tentar inverter os efeitos do terrorismo e do fundamentalismo, que têm levado ao aumento do desemprego e da pobreza", disse à agência Lusa Ghassan Ghosn, secretário-geral da Confederação Internacional dos Sindicatos Árabes (CISA).

Segundo o sindicalista "é altura dos governos [da sua zona de intervenção] darem alguma coisa aos trabalhadores, que lutam por melhores salários, direitos e justiça. Para evitar que as pessoas se tornem mais agressivas".