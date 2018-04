Actualidade

Nove pessoas da mesma família morreram devido a uma intoxicação alimentar no norte de Moçambique, anunciaram as autoridades sanitárias da província do Niassa.

O caso terá ocorrido na última semana no posto administrativo de Etatara e suspeita-se que a morte terá sido provocada por um tubérculo designado localmente por 'malave', referiu Simão Naueha, diretor do Serviço Distrital de Saúde de Cuamba, citado pela edição de hoje do jornal moçambicano Notícias.

Seis vítimas morreram no local, outras duas morreram a caminho do Hospital Rural de Cuamba e uma perdeu a vida já durante uma intervenção médica.