Actualidade

O Gabinete Nacional de Segurança (GNS) alerta para os riscos de "quebras de segurança" se for aprovado o projeto de lei do PCP sobre o acesso do parlamento a documentos e informações como segredo de Estado.

Este foi o segundo parecer feito pelo GNS, cuja missão é "garantir a segurança da informação classificada no âmbito nacional e das organizações internacionais de que Portugal é parte", a pedido da Assembleia da República, sobre leis em análise pelos deputados.

Além do projeto da bancada comunista, o parlamento tem também pendente um diploma do PS sobre matérias classificadas, sobre o qual o GNS alerta que as regras de classificação de documentos oficiais propostas pelos socialistas podem não ser aceites por Estados e organizações internacionais com quem Portugal tem acordos.