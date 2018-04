Actualidade

O ministro das Finanças admitiu hoje que é "possível querer mais" investimento nos serviços públicos, mas que não é possível "negar o esforço" que foi feito, sublinhando que pela primeira vez numa legislatura o Governo manteve as metas.

Numa intervenção no parlamento sobre o Programa de Estabilidade (PE), Mário Centeno destacou os resultados alcançados na redução do défice orçamental, no crescimento económico e na recuperação de emprego e enumerou o aumento de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde (SNS), na saúde e na cultura.

"Podemos querer mais, mas não podemos negar o esforço feito", afirmou o ministro no parlamento, que debate hoje também recomendações sobre o documento.